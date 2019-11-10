بالصور: الدفاع المدني يصدر بيانا بشأن الانفجار الذي هز حي سكني بالمنطقة الشرقية.. ويكشف عدد المصابين...

كشف المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، تفاصيل حادث الانفجار الذي هز إحدى الأحياء السكنية بالدمام.

وقال الشهراني في بيان، إن مركز القيادة والتوجيه بمدينة الدمام تلقى بلاغاً في تمام الساعة ٠١:٤٤ صباحاً من يوم الأحد تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٣هـ مفاده انهيار جزئي لواجهة خلفية لمبنئ سكني مكون من فلة في الامام وثلاثة شقق بالخلف بحي الفاخرية.

وأضاف أنه عند الوصول لموقع الحادث تم عزل المنطقة المتضررة واخلائها ومباشرة أعمال البحث بواسطة فرق الانقاذ وفرقة التدخل في انهيارات المباني تحت الانقاض للتأكد من عدم وجود محتجين.

وأوضح أن الحادث نتج عنه تضرر لبعض المباني والمركبات المجاورة واصابة عدد (١٣) شخص باصابات مابين بسيطة وهلع وخوف تم نقلهم جميعاً للمستشفئ من قبل الهلال الاحمر والمواطنين قبل وصول الدفاع المدني ومازال التحقيق جاري لمعرفة اسباب الحادث.