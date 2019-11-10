«دكاكين» يواصل عطاءه الخيري في دورته التاسعة

ينطلق معرض «دكاكين الشتاء الخيري» في دورته التاسعة، يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر، إلى يوم الخميس 28 نوفمبر 2019م، في فندق الفورسيزونز بالعاصمة الرياض، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، وعلى شرف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.

من جانبها، صرَّحت الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، بأن جمعية سند الخيرية ما زالت تواصل تنظيمها لمعرض «دكاكين الخيري» سنويًا؛ بدءًا من النسخة الأولى التي انطلقت في مايو 2015، استمرارًا للرسالة التي يقدمها المعرض من خلال تخصيص ريعه للمساهمة في تطوير خدمات جمعية سند الخيرية المقدمة للأطفال المرضى بالسرطان؛ للوصول بهم إلى طريق الشفاء التام.

كما يتيح معرض دكاكين الفرصة لسيدات الأعمال من الداخل والخارج لعرض منتوجاتهن، التي تسهم في دعم علاج أطفال مرضى السرطان، الذي تتراوح نسبة الإصابة به نحو 1600 طفل سعودي سنويًا.

وأضافت، أن مثل هذه النشاطات النسائية المثمرة، هي إضافة للاقتصاد المحلي، وتحفيز لرائدات الأعمال لتبادل الخبرات، والاستفادة من شراكات تدعم منتجاتهن وتروج لها، خاصة أن معرض دكاكين الخيري هو المشروع الأول من نوعه لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، من خلال الربط بين القطاعين الخاص والخيري؛ لتمكين رائدات الأعمال وتعزيز المسؤولية المجتمعية بطريقة مبتكرة، وفقًا لاستراتيجة رؤية 2030، التي تسعى إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%.

وأشار وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، إلى الدور الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، الذي يقدمه معرض دكاكين؛ منذ افتتاحه واستمراره حتى النسخة التاسعة، التي نشهد افتتاحها قريبًا.

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وأكَّد أهمية تشجيع ودعم مشروع دكاكين الخيري؛ كونه يهدف إلى تحقيق رسالة جمعية سند الخيرية تجاه أطفال مرضى السرطان وذويهم؛ برعايتهم وعلاجهم، والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة لهم.

وأشار إلى أن دكاكين يعتبر مشروعًا متميزًا في دعم الابتكار ودعم طاقات بنات الوطن، مبينًا أن مشاريع المسؤولية الاجتماعية تسير جنبًا الى جنب مع مسؤولية الشركات، التي تسهم في تنمية الاقتصاد.

ومعرض دكاكين الخيري، يهدف إلى تحقيق رسالة جمعية سند تجاه أطفال مرضى السرطان وذويهم؛ برعايتهم وعلاجهم، والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة لهم، كما يركز «دكاكين» على متطلبات المرأة واهتماماتها، كونه المشروع الخيري الأول من نوعه في دعم أطفال السرطان، من خلال الربط بين القطاعين الخاص والخيري؛ لتمكين رائدات الأعمال من المساهمة في المسؤولية الاجتماعية.

ومنذ عام 2015، انطلقت فكرة معطاءة لدعم أطفال مرضى السرطان؛ حين قررت جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، أن تعزِّز المسؤولية الاجتماعية لدى سيدات الأعمال بمشاركتهن في معرض خيري يقام مرتين في العام باسم معرض دكاكين الخيري.

وقد استطاع المعرض رغم عمره القصير، أن يستضيف أكثر من 752 رائدة أعمال، و47 شريكًا، وتم التبرع بأكثر من 34 مليون ريال للأطفال المرضى بالسرطان، كما حظي المعرض بمشاركات عدّة من داخل وخارج المملكة؛ مما يؤكد النجاح الذي توّج بتنمية مهارات أكثر من 500 متطوع لدعم هذه التجربة الفريدة من نوعها.