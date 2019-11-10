«التعليم» تختبر الارتباط الوظيفي لمنسوبيها

تشارك وزارة التعليم في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي، الذي أطلقته وزارة الخدمة المدنية، ضمن مبادرات التحول الوطني المرتبطة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030؛ حيث يمتد لأربع سنوات ابتداءً من 2017 إلى 2020م.

وتتيح وزارة التعليم رابط استبيان قياس الارتباط الوظيفي لموظفيها حتى 27 نوفمبر 2019، عبر رسائل SmS، ونظام فارس، ونظام نور؛ بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لمعرفة تصورات موظفيها من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية المتعلقة بجوانب العمل، وقياس مدى ارتباطهم بالجهات، التي يعملون بها من النواحي الفكرية والسلوكية والعاطفية.

وتقيس الاستبانة أيضًا مدى رضا الموظفين عن مستوى الخدمات، التي تقدمها وزارة الخدمة المدنية للجهات الحكومية؛ تماشيًا مع مبادرات برنامج التحول الوطني والأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، كذلك قياس تطبيق معايير بيئة العمل بالقطاع الحكومي.