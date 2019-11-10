أمانة الطائف تستعيد 270 ألف م2 من الأراضي الحكومية المُعتدى عليها

استعادت أمانة الطائف أراضي حكومية بيضاء، تم التعدي عليها بمنطقة البهيتة شمال الطائف، بعد أن سجَّل مراقبو بلدية شمال الطائف الفرعية إحداثات مخالفة، شملت إقامة مزرعة وعقوم ترابية وغرفة سكنية وشبوك وحظائر، وأشكالًا مختلفة من التعدي.

وأنهت الآليات التابعة لأمانة الطائف، أعمال الإزالة للمزرعة وملحقاتها، وطمس العقوم وإزالة الشبوك والحظائر، التي بلغت مساحتها 270 ألف متر مربع؛ بمشاركة لجنة التعديات والجهات الأمنية، عقب التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية تخوّلهم حيازة الأراضي بشكل نظامي.

وأدرجت الأمانة الموقع، الذي تم التعدي عليه، ضمن برنامجها الرقابي لمتابعة التعديات على الأراضي البيضاء؛ للتأكد من عدم عودة المحدثين إليها.

وأكَّدت أمانة الطائف، أنها تعمل على إزالة الإحداثات غير النظامية فورًا؛ بالقضاء عليها حال قيامها، مما يضمن عدم انتشار هذه الظاهرة، التي تتسبب في إلحاق الضرر بالآخرين، وتأثيرها على برامج التنمية والتطوير.