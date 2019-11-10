استعادت أمانة الطائف أراضي حكومية بيضاء، تم التعدي عليها بمنطقة البهيتة شمال الطائف، بعد أن سجَّل مراقبو بلدية شمال الطائف الفرعية إحداثات مخالفة، شملت إقامة مزرعة وعقوم ترابية وغرفة سكنية وشبوك وحظائر، وأشكالًا مختلفة من التعدي.
وأنهت الآليات التابعة لأمانة الطائف، أعمال الإزالة للمزرعة وملحقاتها، وطمس العقوم وإزالة الشبوك والحظائر، التي بلغت مساحتها 270 ألف متر مربع؛ بمشاركة لجنة التعديات والجهات الأمنية، عقب التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية تخوّلهم حيازة الأراضي بشكل نظامي.
وأدرجت الأمانة الموقع، الذي تم التعدي عليه، ضمن برنامجها الرقابي لمتابعة التعديات على الأراضي البيضاء؛ للتأكد من عدم عودة المحدثين إليها.
وأكَّدت أمانة الطائف، أنها تعمل على إزالة الإحداثات غير النظامية فورًا؛ بالقضاء عليها حال قيامها، مما يضمن عدم انتشار هذه الظاهرة، التي تتسبب في إلحاق الضرر بالآخرين، وتأثيرها على برامج التنمية والتطوير.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الطائف تستعيد 270 ألف م2 من الأراضي الحكومية المُعتدى عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.