بالصور.. «الشؤون الإسلامية» توزّع آلاف المصاحف في ختام معرض الشارقة للكتاب

وزَّعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أكثر من 20 ألف مطبوعة علمية من إصداراتها من الكتب العلمية والمطبوعات الإرشادية باللغة العربية، وعدد من اللغات العالمية، وتسعة آلاف مصحف بمختلف الأحجام، وذلك بختام مشاركتها بمعرض الشارقة الدولي للكتاب.
كما وزَّعت الوزارة خلال مشاركتها ضمن جناح المملكة بالمعرض، تراجم معاني كلمات القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، فضلًا عن تقديم عروض عبر الشاشات الرقمية عن برامج ومنجزات الشؤون الإسلامية في خدمة الكتاب الإسلامي.
يأتي حرص الوزارة على المشاركة في معارض الكتاب الدولية؛ استمرارًا لجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين، والإسهام في تقديم صورة مميزة لأنشطتها المتعددة في إيضاح صورة الدين الصحيح القائم على كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، في ظل الدعم الذي تلقاه الوزارة من القيادة الرشدة في جميع أعمالها وبرامجها المتنوعة؛ حيث حظي ركن وزارة الشؤون الإسلامية بزيارة أكثر من 70 ألف زائر وزائرة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.
وتترجم هذه المشاركة حرص وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على مشاركة الوزارة في مختلف المحافل الدولية؛ للتعريف بالجهود الكبيرة، التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع المعمورة، ونشر المنهج الوسطي المعتدل.
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