«الدفاع» تعلن نتائج القبول المبدئي لوظائف إدارة التشغيل للمنشآت العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع، نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائف إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالرياض. وكانت الوزارة، أعلنت عن توفر وظائف شاغرة بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالرياض؛ للعمل بمسميات «ميكانيكي مضخات، وميكانيكي مصاعد، وتبريد وتكييف، وكهربائي وفني إلكترونيات، ومراقب طرق، ومراقب إنشاءات، ومساح، ونجار، ومزارع، وسباك، وسائق، ومترجم»، والتي اشترطت لها الحصول على خبرة من ستة أشهر لثلاثة أعوام وفقًا لمسمى كل منها. ويمكن معرفة نتائج القبول المبدئي بالاستعلام من خلال رقم السجل المدني عبر الرابط (اضغط هنا)

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