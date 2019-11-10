أمطار رعدية مصحوبة بتساقط البَرد على بعض مناطق المملكة الأيام المقبلة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرها اليوم الأحد، استمرار تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم مناطق المملكة.
ولفتت الهيئة، إلى استمرار فرص هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها، مصحوبة بتساقط البَرد، ورياح نشطة، تصل سرعتها إلى 45 كيلو مترًا في الساعة أو أكثر، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار .
وأوضحت الهيئة أن تأثير الحالة يأتي اعتباراً من يوم الثلاثاء على مرتفعات مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك)، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تشمل الحالة مناطق (حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية والغربية) من منطقة الرياض .
ونوهت الهيئة إلى استمرار تأثير الأمطار على المناطق الآنفة الذِكر أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.
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