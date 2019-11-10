خادم الحرمين يتسلَّم رسالة من أمير الكويت

تسلَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بدولة الكويت، خلال استقباله اليوم.

ونقل الشيخ صباح خالد الصباح لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمّله تحياته وتقديره له.

حضر الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.