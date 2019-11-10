حقوق الإنسان: يجوز لعمال الخدمة المنزلية الحصول على يوم للراحة الأسبوعية

أكَّدت هيئة حقوق الإنسان، أن عمال الخدمة المنزلية يجوز لهم الحصول على يوم للراحة الأسبوعية؛ بموجب الاتفاق المقرر في عقد العمل.

وقالت الهيئة بإنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «يجوز لعمال الخدمة المنزلية الحصول على يوم للراحة الأسبوعية، حسبما يتم الاتفاق عليه في العقد، ويلتزم صاحب العمل بأن يتمتع العامل أو العاملة لديه؛ بمدة راحة يومية لا تقل عن تسع ساعات».

وتابعت الهيئة، أن حقوق العمالة المنزلية تتضمن إلزام الأسرة أو صاحب العمل بتوفير سكن مناسب، وتقديم الرعاية الصحية للعامل وفق أنظمة المملكة، فضلًا عن حصول العامل على يوم راحة أسبوعيًا؛ يُحدد بالاتفاق مع الأسرة أو صاحب العمل، وإجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر لو أمضى العامل سنتين ورغب في التجديد، بالإضافة إلى إجازة مرضية مدفوعة لمدة شهر عن كل عام.

وبشأن الحقوق المالية لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، أوضحت «هيئة حقوق الإنسان»، أنها تشمل الحصول على راتب شهري منتظم نهاية كل شهر هجري، وتوثيق طريقة دفع الراتب، سواء نقدًا أو بشيك أو بتحويل بنكي، ومنع الخصم من راتب العامل بما لا يتجاوز نصف الراتب إلا في حالات محددة، وصرف مستحقات مقابل شهر إجازة بعد مضي سنتين في العمل، وشهر مكافأة نهاية الخدمة لكل أربع سنوات.

وحول الحقوق التعاقدية للعمالة المنزلية، أوضحت الهيئة، أنها تتضمن تحرير عقد مكتوب لتنظيم العلاقة بين الطرفين، ووضع نسخة منه في مكتب الاستقدام، والالتزام بنوع العمل ومنع تشغيل العامل في غير المتفق عليه، مع حظر تأجير العامل أو تشغيله لدى الغير، على أن تكون مدة التجربة 90 يومًا، ولا يجوز تجريب العامل أكثر من مرة، بالإضافة إلى منع تكليف العامل بأي مهام خطرة تهدد صحته أو سلامة جسمه، أو تمس كرامته الإنسانية، ووضع لائحة منفردة في وزارة العمل لبيان حقوق والتزامات العمالة المنزلية، فضلًا عن تشكيل لجان تسوية الخلافات والفصل السريع في الشكاوى.