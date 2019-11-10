إصابة 13 شخصًا في انهيار جزئي لواجهة مبنى سكني بالدمام

أصيب 13 شخصًا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، في حادث انهيار جزئي لواجهة مبنى سكني بحي الفاخرية بالدمام.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن مدني الدمام باشر الحادث الذي نتج عنه إصابة ١٣ شخصًا، مؤكدة نقل جميع المصابين للمستشفى من قبل الهلال الأحمر والمواطنين.

وباشرت الجهات المختصة حادث انفجار خزان غاز مركزي بأحد المنازل في حي الفاخرية بالدمام؛ ما أحدث دمارًا هائلًا بالمبنى.

وبث ناشطون بمواقع التواصل مقطع فيديو لآثار الانفجار، أظهر تهدم أجزاء كبيرة من المنزل، جراء شدة الانفجار.

وأكد لـ«عاجل» فيحان العطيشان، مصور الفيديو، أنه جار لأصحاب المنزل الواقع بحي «الفاخرية ٢» بالدمام، وأن ما حدث هو انفجار لغاز مركزي بالمنزل.