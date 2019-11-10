السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة



بريدة 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ,اليوم , الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان بن سعود الشايع، الذين قدموا للسلام على سموه ولمناقشة وضع المراكز الصحية بالمنطقة ، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, والمدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة مطلق بن دغيم الخمعلي, وأمين مجلس المنطقة عسم الرمضي, والمشرف على الشؤون التنموية فهد الدبيخي

واستعرض اللقاء الخطوات التي تشهدها المنطقة والدور الإشرافي للشؤون الصحية لمتابعة المراكز الصحية، والجهود المبذولة لبدء المرحلة الثانية لخطة عمل المراكز الصحية بمنطقة القصيم، التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين بجودة عالية وكفاءة تتوافق مع المعايير والمتطلبات المعتمدة ، مستمعًا سموه من الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع، إلى شرح مفصل لخطوات العمل عن آلية الأداء لخطة عمل المراكز الصحية، التي تنطلق من رؤية وزارة الصحة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 لتوحيد الجهود وتطوير وتحسين الخدمات الصحية للوصول إلى تطلعات المواطنين المأمولة.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم خلال اللقاء أهمية أن تكون الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية على قدر عال من التكامل والجودة لتتواكب مع مؤشرات ومعايير وزارة الصحة، منوهًا بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين –رعاها الله - للقطاع الصحي من متابعة واهتمام.

وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل: إن منطقة القصيم شهدت خلال الآونة الأخيرة تميزًا في مؤشرات وزارة الصحة في عدد من المجالات، وهذا يتطلب أن يكون دافعًا لاستمراريتها بهذا التميز، لتحقيق رضا المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالخدمات الصحية المقدمة في المراكز الصحية لتواكب تطلعات رؤية المملكة، والحرص على تطوير الجهود الوقائية.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بخطوة إنشاء التجمعات الصحية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة ، وإيجاد السبل السليمة لمتابعة الخدمات الصحية في المراكز الصحية ، متمنيًا سموه للتجمع ومنسوبيه التوفيق والنجاح.

بدوره عبر الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشايع ، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على ما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، وحرصه على أن يكون التجمع ملبيًا لتطلع ولاة الأمر –وفقهم الله-، مبينًا أن التجمع يعمل على بناء رؤية إستراتيجية شاملة، تسهم في رفع المستوى الصحي في منطقة القصيم ، وتنمية قدرات أبناء المنطقة في هذا المجال.

// انتهى //

16:18ت م

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