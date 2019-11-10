السعودية اليوم / أمطار على مراكز تيماء بتبوك



تبوك 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس

هطلت مساء أمس أمطار على محافظة تيماء والمراكز التابعة لها امطار متوسطة شملت مركز الحزم وأم رجوم وضبيعه وام رقيبة والخرمة والدويبه والأمغر والشقيق وزرايب الأوثره والدرع وفخذ والثريا.

كما هطلت أمطار على مركز الكتيب شملت السنانيات والمخيبه والبترا والبويب والدفافيات وشهيبه والمنقا والغراميل وغارس وأم روس وابرق الرمث والمصبح وجبل أكباد وجبل حلوان والحيزا والشليل وضلماء والعضامية والجلعب وأبا مغير وحزابا ونواحات.

فيما شملت بقرات وخل الحضير والقريعة والطرايف ومشهي وجبل عرنان والفحيثاء.

وهطلت أمطار على مركز عرده وضواحيه شملت السميك وابا الميخ والشرح والشريح والصعبات وزميخية، كما شملت الأمطار مركز أبيط و العريانه وابيط النخل، كما هطلت الأمطار على مركز الجهراء شملت المثلث وأحامر والهيبر ورضمة الخلفات والكحيل وحزم الجمل، وهطلت أمطار على الجديد شملت أم برقا وأم قصير والحجيرين.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

15:39ت م

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