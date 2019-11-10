السعودية اليوم / سمو أمير نجران يقلد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة



نجران 13 ربيع الأول 1441هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس

قلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، نائب مدير شرطة المنطقة، اللواء سالم بن هياف القرقاح، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "لواء"، وذلك بحضور مدير شرطة المنطقة، اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة.

وهنأ سموه اللواء القرقاح بهذه الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جانبه أعرب نائب مدير شرطة المنطقة عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر، وتشرفه بتقليد الرتبة من سمو أمير المنطقة، عادًّا ذلك دافعًا لمواصلة العطاء بكل أمانة وصدق وإخلاص.

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15:30ت م

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