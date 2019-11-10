السعودية اليوم / تعليم نجران ينظم ملتقى القيادة المدرسية



نجران 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة بإدارة الإشراف التربوي اليوم، ملتقى القيادة المدرسية بعنوان "التحصيل الدراسي ونواتج التعلم"، بحضور المدير العام للتعليم بنجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وذلك بمقر القاعة الذهبية للاحتفالات.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي، أن الملتقى الذي يستهدف 200 مشرف وقائد وقائدة مدرسية، ويستمر ثلاثة أيام، يشمل العديد من ورش العمل والدورات والندوات التي تحفز التعلم وتضاعف معدلات التحصيل الدراسي لدى الطلاب، وحل مشكلة ضعف التحصيل الدراسي لدى الطالب في المرحلة الابتدائية، وتحديد الأسباب وتحليلها وتقديم بعض الحلول المقترحة لحل ذلك ضمن العملية التعليمية، إلى جانب التعرف على مدى فعالية البيئة التعليمية والتربوية على التحصيل الدراسي، وآليات استثارة دافعية الطلاب للتعلم والأساليب والوسائل التعليمية، ومشاركة التجارب والخبرات التعليمية السابقة.

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15:24ت م

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