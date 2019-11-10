السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يتسلم التقرير السنوي لشرطة المنطقة



الرياض 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , في مكتبه بقصر الحكم اليوم، التقرير السنوي لشرطة المنطقة لعام 1440.

وقدّم سمو أمير منطقة الرياض، شكره وتقديره لرجال الأمن نظير الأعمال التي يقومون بها والجهود المشهودة من بعد توفيق الله في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات منوها سموه بالدعم والتوجيه من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والمتابعة المباشرة من سمو وزير الداخلية لتحقيق الأهداف التي تنشدها القيادة الرشيدة .

وتضمّن التقرير الذي سلمه مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري ، الإنجازات الميدانية وإحصائيات لنتائج المهام والأهداف ، إضافة إلى البرامج التطويرية واللجان المشتركة والمؤشرات العامة .

// انتهى //

15:22ت م

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