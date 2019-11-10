السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل أمين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني



عرعر 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، وعددا من المسؤولين في المركز.

واطلع سموه خلال الاستقبال على نبذة عن مهام وخطط مركز الحوار الوطني وعن فعاليات أسبوع "تلاحم" التي ينفذها المركز في مدينة عرعر.

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أهمية المركز الوطني للحوار ودوره المهم والحيوي في تعزيز الوحدة الوطنية وقيم ومفاهيم الحوار والتسامح والاحترام والتفاهم والتلاحم ونبذ التشدد والتطرف والتعصب والعنصرية, منوها بالأنشطة والفعاليات التي ينفذها المركز والتي سيكون لها بإذن الله الأثر الإيجابي في ترسيخ ثقافة الحوار وقيم التعايش والتلاحم، ومواجهة كل ما يهدد النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية.

وأشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما يحمله أبناء منطقة الحدود الشمالية كباقي أبناء الوطن من ولاء وانتماء ووطنية وترابط وحب للقيادة وللوطن ونبذهم للتشدد والتطرف والتعصب، مؤكداً أنهم سواعد بناء مخلصة.

وشدد سموه على ضرورة ربط فعاليات وأنشطة مركز الحوار بتوجهات رؤية 2030 لصناعة رأس مال بشري وطني يتمتع بالقيم الأخلاقية والمفاهيم السليمة وقادراً على التواصل الحضاري الإيجابي داخل وخارج البلاد وبناء صورة مشرقة للمملكة العربية

من جهته أشار الدكتور الفوزان، إلى أن أسبوع "تلاحم" يعد أحد البرامج الرئيسية والمعتمدة التي ينظمها المركز لإشاعة الوعي الحواري وتقوية روابط اللحمة الوطنية بين جميع الأطياف الفكرية في المجتمع ، معربا عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه لبرامج وأنشطة المركز بما يحقق نجاح أهداف المركز.

// انتهى //

15:12ت م

0134



عرعر 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، وعددا من المسؤولين في المركز.واطلع سموه خلال الاستقبال على نبذة عن مهام وخطط مركز الحوار الوطني وعن فعاليات أسبوع "تلاحم" التي ينفذها المركز في مدينة عرعر.وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أهمية المركز الوطني للحوار ودوره المهم والحيوي في تعزيز الوحدة الوطنية وقيم ومفاهيم الحوار والتسامح والاحترام والتفاهم والتلاحم ونبذ التشدد والتطرف والتعصب والعنصرية, منوها بالأنشطة والفعاليات التي ينفذها المركز والتي سيكون لها بإذن الله الأثر الإيجابي في ترسيخ ثقافة الحوار وقيم التعايش والتلاحم، ومواجهة كل ما يهدد النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية.وأشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما يحمله أبناء منطقة الحدود الشمالية كباقي أبناء الوطن من ولاء وانتماء ووطنية وترابط وحب للقيادة وللوطن ونبذهم للتشدد والتطرف والتعصب، مؤكداً أنهم سواعد بناء مخلصة.وشدد سموه على ضرورة ربط فعاليات وأنشطة مركز الحوار بتوجهات رؤية 2030 لصناعة رأس مال بشري وطني يتمتع بالقيم الأخلاقية والمفاهيم السليمة وقادراً على التواصل الحضاري الإيجابي داخل وخارج البلاد وبناء صورة مشرقة للمملكة العربية السعودية لدى الآخر.من جهته أشار الدكتور الفوزان، إلى أن أسبوع "تلاحم" يعد أحد البرامج الرئيسية والمعتمدة التي ينظمها المركز لإشاعة الوعي الحواري وتقوية روابط اللحمة الوطنية بين جميع الأطياف الفكرية في المجتمع ، معربا عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه لبرامج وأنشطة المركز بما يحقق نجاح أهداف المركز.// انتهى //15:12ت م0134

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل أمين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.