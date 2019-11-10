السعودية اليوم / بدء ورشة تطوير أعمال المعادلات في الميدان بمشاركة 24 إدارة باستضافة تعليم تبوك



تبوك 13 ربيع الأول 1441 هــ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم , فعاليات ورشة تطوير أعمال المعادلات في الميدان التي تنظمها الإدارة العامة للتقويم والقبول بوزارة التعليم

وتستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك على مدى يومين بمشاركة 24 منطقة تعليمية , وذلك في القاعة العلمية بالإدارة.

ورحب المدير العام بضيوف الإدارة ، مثمناً لوزارة التعليم اختيار تعليم منطقة تبوك لعقد هذه الورشة النوعية والإسهام في تحقيق أهدافها ونتائجها الداعمة لإدارات التقويم والقبول والميدان

من جهته أوضح مساعد مدير عام التقويم والقبول بالوزارة علي بن جابر العنزي، أن الورشة تأتي ضمن البرامج التطويرية للإدارة العامة للتقويم والقبول في وزارة التعليم وتهدف إلى تطوير

وتحديث نظام المعادلات في التعليم العام مادون الجامعي ، ودليل المعادلات والانتقال في التعليم الثانوي بنظام المقررات ، وتستهدف معادلة شهادات الدارسين خارج المملكة ومعادلة شهادات النظام الفصلي والنظام السنوي بنظام المقررات ، بغرض إكمال الدراسة أو التوظيف.

وشهد اليوم الأول ثلاث جلسات ، تناولت الجلسة الأولى والثانية ( دليل المعادلات للشهادات دون الجامعية) التي تحدث فيها مساعد مدير عام التقويم والقبول بالوزارة غنام الغنام ،في حين تناولت مشرفة عام القبول والمعادلات بوزارة التعليم شعاع إسماعيل في الجلسة الثالثة "دليل المعادلات والانتقال لنظام المقررات".

حضر الافتتاح المساعد للشؤون التعليمية (بنين) ماجد القعير والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور سلطان العنزي.

15:02ت م

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