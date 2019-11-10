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2019-11-10 إرشادات الأمن السيبراني لمستهلكي التجارة الإلكترونية متابعات الخليج 365 - الرياض أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إرشادات الأمن السيبراني لمستهلكي التجارة الإلكترونية لتحقيق تجربة تسوق إلكترونية آمنة.

وتُساهم الإجراءات في حماية أجهزة المستهلكين وحساباتهم ومعلوماتهم الشخصية.

وقالت إنه للاطلاع على الوثيقة يمكن زيارة الرابط التالي (هنا)

كما طوّرت الهيئة إرشادات الأمن السيبراني لموفري خدمة التجارة الإلكترونية بهدف حماية بيانات وأجهزة وخدمات التجارة الإلكترونية الخاصة بهم عبر الرابط التالي (هنا).







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