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الخادمة تستحق مكافأة نهاية خدمة بشرط !
9 ساعات راحة يوميًا على الأقل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم يستحقون مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى 4 سنوات متتالية لدى صاحب العمل.
وأوضحت الهيئة أنه يجوز لعمال الخدمة المنزلية الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتم الاتفاق عليه في العقد، ويلتزم صاحب العمل بأن يتمتع العامل/ة لديه بمدة راحة يومية لا تقل عن تسع ساعات.
وأوضحت أنه يمنع تشغيل عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم في غير العمل المتفق عليه، أو في الأعمال الخطرة التي تهدد صحتهم أو سلامتهم أو تمس كرامتهم.
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