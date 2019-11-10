فيلم عالمي يوثق قيادة السعوديات للسيارات

2019-11-10

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

يتحدث الفيلم الوثائقي “مدرسة القيادة للمرأة السعودية” على HBO، مع عدد من أوائل النساء اللائي قدن السيارات في المملكة، بعد الحظر الذي دام عقودًا، وهن معلمات قيادة في المدرسة السعودية لتعليم قيادة السيارات في الرياض، أكبر مدرسة لتعليم قيادة السيارات في العالم، وافتتحت للتعامل مع تدفق النساء اللاتي يطمحن في الحصول على رخصة.

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الفيلم من إنتاج HBO، وهي نفس الشركة المنتجة للمسلسل الأشهر والأكثر شعبية في التاريخ التلفزيوني صراع العروش Game Of Thrones، ومن إخراج إريكا جورنال، حيث قابلت المدربات والطالبات، بمن فيهم سارة، التي تعيش مع والدتها، وتحلم بقيادة سيارتها الفورد الجديدة، وسهاد واحدة من أولى سائقات أوبر في المملكة.

وقالت الشركة: معظم الأفلام الوثائقية عن المملكة تتحدث عن مكافحة الإرهاب، أو الاقتصاد القائم على النفط، لكن قيادة المرأة هو الموضوع الأحدث في قائمة الوثائقيات، ويدور في اتجاهات إيجابية، حيث بتن عمودًا حيويًا للاقتصاد في المملكة، تحت رؤية 2030.

وتابعت أن الفيلم الوثائقي ذو قيمة هائلة؛ لأنه يُظهر الجوانب الإيجابية للمجتمع الذي ترسمه وسائل الإعلام الغربية بطريقة غير محايدة ولا موضوعية، ويُظهر ما تتمتع به المرأة السعودية من قوة وعزم.