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المديفر يستضيف الوايل في الصورة
لمدة 90 دقيقة على روتانا
متابعات الخليج 365 - الرياض
يحل د. عبدالسلام الوايل أستاذ علم اجتماع المعرفة والعلوم والكاتب المعروف، ضيفًا على حلقة هذا الأسبوع من برنامج “في الصورة”، الذي يعرض في قناة روتانا خليجية، غدًا الاثنين الساعة ٠٩:٣٠ مساءً.
ويحاور الإعلامي عبدالله المديفر، د. الوايل في لقاء خاص، يستمر لمدة 90 دقيقة، ويتناول أهم الموضوعات العامة والمرتبطة بالتنمية الاجتماعية.
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