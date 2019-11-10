السعودية | شاهد.. عايض يتوقف عن الغناء ويطلب إسعاف فتاة

شكرا لقرائتكم شاهد.. عايض يتوقف عن الغناء ويطلب إسعاف فتاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توقف الفنان السعودي "عايض" عن الغناء بشكل مفاجئ أثناء حفلته بموسم الرياض، مساء الجمعة، بعد تعرض إحدى الحاضرات لحالة إغماء.

وطلب عايض من الفرقة الموسيقية التوقف عن العزف، لإسعاف المنظمين للفتاة التي سقطت وسط إشادة الحضور بحسن تصرفه وتصفيقهم له في هذا الموقف.

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وعاد عايض عبر حسابه في "تويتر" يطلب من الجمهور طمأنته على الوضع الصحي للفتاة ويسألهم: "طمنونا عليها يا جماعة، إذا أحد يعرف اللي طاحت".

فكانت المفاجأة برد الفتاة بأنها بخير، وعن سبب سقوطها، أوضحت أنها كانت واقفة أثناء الحفلة، وشعرت بدوخة، وأثناء خروجها من المكان لم تشعر بنفسها إلا والناس حولها، بعد أن فقدت الوعي لحظات، وأضافت: "طلعت برا أخذت لي موية وشربت ورجعت والحمدلله بخير".

يذكر أن الفنان عايض يتمتع بجماهيرية كبيرة في أوساط الجمهور من فئة الشباب من الجنسين، وبات أحد الأرقام المهمة في الحفلات الغنائية في السعودية.