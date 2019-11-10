“هنا” رابط نتائج وظائف التشغيل والصيانة للمنشأت العسكرية بوزارة الدفاع 1441 “نتائج...

أعزائي متابعي موقعنا المتميز “عرب نيوز”، يسعدنا أن نتواجد معكم لنقل أهم الأخبار الخاصة بوظائف وزارة الدفاع السعودية، حيث أعلنت إدارة التشغيل وصيانة المنشأت العسكرية بمنطقة الرياض التابعة لوزارة الدفاع السعودية، عن وجود عدد 30 وظيفة شاغرة للرجال على بند التشغيل والصيانة.
وفي متابعة مستمرة لآخر أخبار وظائف التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع السعودية، فقد تم الإعلان عن نتائج القبول المبدئي للوظائف المعلن عنها، ونوفر لكم الرابط المباشر للإستعلام عن النتائج واسماء المقبولين مبدئياً.
رابط نتائج القبول المبدئي لوظائف التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع
رابط التقديم على وظائف إدارة التشغيل وصيانة المنشأت العسكرية بمنطقة الرياض
موعد التقديم على وظائف الدفاع 1441
بدأ التقديم والتسجيل لوظائف إدارة التشغيل وصيانة المنشأت العسكرية بمنطقة الرياض لعدد 30 وظيفة، من اليوم الأحد 9 محرم 1441 حتي يوم السبت 15 محرم 1441 هجرياً.
تفاصيل وظائف وزارة الدفاع 1441
- ميكانيكا وضخات :- عدد 2 بشرط أن يكون حاصل على الثانوية العامة أو مايعادلها + برنامج إعدادي لطبيعة الوظيفة.
- ميكانيكا مصاعد :- عدد 3 بشرط أن يكون حاصل على الثانوية العامة أو مايعادلها + برنامج إعدادي لطبيعة الوظيفة.
- ميكانيكا تبريد وتكييف :- عدد 1 بشرط أن يكون حاصل على الثانوية العامة أو مايعادلها + برنامج إعدادي لطبيعة الوظيفة.
- كهرباء ضغط عالي :- عدد 3 بشرط أن يكون حاصل على الثانوية العامة أو مايعادلها + برنامج إعدادي لطبيعة الوظيفة.
- كهربائي عام :- عدد 3 بشرط أن يكون حاصل على الثانوية العامة أو مايعادلها + برنامج إعدادي لطبيعة الوظيفة.
- كهربائي لف دينموهات :- عدد 1 بشرط أن يكون حاصل على الثانوية العامة أو مايعادلها + برنامج إعدادي لطبيعة الوظيفة.
- فني إلكترونيات :- عدد 2 بشرط أن يكون حاصل على الثانوية العامة أو مايعادلها + برنامج إعدادي لطبيعة الوظيفة.
- مراقب طرق :- عدد 2 بشرط أن يكون حاصل على الثانوية العامة أو المهنية + برنامج إعدادي لطبيعة الوظيفة.
- مصلح مفاتيح وأقفال :- عدد 2 بشرط أن يكون حاصل على الابتدائية + برنامج تدريبي لطبيعة الوظيفة.
- مراقب إنشاءات :- عدد 2 بشرط أن يكون حاصل على الثانوية العامة أو المهنية + برنامج إعدادي لطبيعة الوظيفة.
- مساح :- عدد 2 بشرط أن يكون حاصل على الثانوية العامة أو مايعادلها + برنامج إعدادي لطبيعة الوظيفة.
- نجار :- عدد 1 بشرط أن يكون حاصل على الابتدائية + برنامج تدريبي لطبيعة الوظيفة.
- مزارع :- عدد 2 بشرط أن يكون حاصل على الابتدائية + برنامج تدريبي لطبيعة الوظيفة.
- سباك :- عدد 2 بشرط أن يكون حاصل على الابتدائية + برنامج تدريبي لطبيعة الوظيفة.
- مترجم :- عدد 1 بشرط أن يكون حاصل على بكالوريوس في اللغة الإنجليزية.
- سائق :- عدد 1 بشرط أن يكون حاصل على الابتدائية + رخصة عمومي.