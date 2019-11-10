“هنا” رابط نتائج وظائف التشغيل والصيانة للمنشأت العسكرية بوزارة الدفاع 1441 “نتائج...

أعزائي متابعي موقعنا المتميز “عرب نيوز”، يسعدنا أن نتواجد معكم لنقل أهم الأخبار الخاصة بوظائف وزارة الدفاع السعودية، حيث أعلنت إدارة التشغيل وصيانة المنشأت العسكرية بمنطقة الرياض التابعة لوزارة الدفاع السعودية، عن وجود عدد 30 وظيفة شاغرة للرجال على بند التشغيل والصيانة.

وفي متابعة مستمرة لآخر أخبار وظائف التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع السعودية، فقد تم الإعلان عن نتائج القبول المبدئي للوظائف المعلن عنها، ونوفر لكم الرابط المباشر للإستعلام عن النتائج واسماء المقبولين مبدئياً.

رابط نتائج القبول المبدئي لوظائف التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع

رابط التقديم على وظائف إدارة التشغيل وصيانة المنشأت العسكرية بمنطقة الرياض

موعد التقديم على وظائف الدفاع 1441

بدأ التقديم والتسجيل لوظائف إدارة التشغيل وصيانة المنشأت العسكرية بمنطقة الرياض لعدد 30 وظيفة، من اليوم الأحد 9 محرم 1441 حتي يوم السبت 15 محرم 1441 هجرياً.

تفاصيل وظائف وزارة الدفاع 1441