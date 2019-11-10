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أمطار غزيرة تحد الرؤية على عسير

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2019-11-10

أمطار غزيرة تحد الرؤية على عسير

حتى الـ 9 مساءً

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية، على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
وشمل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات الحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وتنومه، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، و محايل.
وأشار تنبيه الأرصاد إلى أن هذه الأمطار قد تؤدي إلى جريان السيول في عدد الأودية.

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