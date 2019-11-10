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تعرف على أسباب حجب صلاحية السجائر

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2019-11-10

تعرف على أسباب حجب صلاحية السجائر

التبغ لا يعد صالحًا للاستخدام إطلاقًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن سبب حجب تاريخ التصنيع على علب السجائر ونسب النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون.

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قالت الهيئة في بيان لها، إن منتجات التبغ لا تعد صالحة للاستخدام إطلاقًا بغض النظر عن تاريخ تعبئتها.

وأوضحت الهيئة أن توجيهات منظمة الصحة العالمية أكدت أن محتوى السجائر ومنتجات التبغ من المكونات الضارة والسامة، لا يعكس حقيقة ما يتلقاه المدخن منها، وتستخدم الشركات هذه البيانات لتضليل المستهلكين، وفقًا لـ”عكاظ”.

أما عن توحيد تصميم علب السجائر وما يمكن أن يسببه في فتح باب الغش التجاري، قالت الهيئة: ”يوجد ما يُسمى بالطابع الضريبي أو الرقمي لمنتجات التبغ، والغرض منه تتبع السلع للقضاء على الاتجار غير المشروع والتهرب الضريبي”.

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