- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم تعرف على أسباب حجب صلاحية السجائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تعرف على أسباب حجب صلاحية السجائر
التبغ لا يعد صالحًا للاستخدام إطلاقًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن سبب حجب تاريخ التصنيع على علب السجائر ونسب النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون.
قالت الهيئة في بيان لها، إن منتجات التبغ لا تعد صالحة للاستخدام إطلاقًا بغض النظر عن تاريخ تعبئتها.
وأوضحت الهيئة أن توجيهات منظمة الصحة العالمية أكدت أن محتوى السجائر ومنتجات التبغ من المكونات الضارة والسامة، لا يعكس حقيقة ما يتلقاه المدخن منها، وتستخدم الشركات هذه البيانات لتضليل المستهلكين، وفقًا لـ”عكاظ”.
أما عن توحيد تصميم علب السجائر وما يمكن أن يسببه في فتح باب الغش التجاري، قالت الهيئة: ”يوجد ما يُسمى بالطابع الضريبي أو الرقمي لمنتجات التبغ، والغرض منه تتبع السلع للقضاء على الاتجار غير المشروع والتهرب الضريبي”.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسباب حجب صلاحية السجائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.