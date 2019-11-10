شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: تقلبات جوية على معظم المناطق من الثلاثاء إلى الجمعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن التوقعات لا تزال تشير إلى استمرار تأثر أجواء المملكة بحالة عدم الاستقرار على معظم المناطق، حيث يتوقع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية (متوسطة في مجملها) قد تصحب بتساقط البرد، ورياح نشطة السرعة قد تصل إلى 45 كيلومترا/ساعة أو أكثر، ومثيرة للأتربة والغبار.

وتؤثر الحالة اعتباراً من يوم الثلاثاء على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك، وقد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

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كما تشمل الحالة مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض.

ويستمر تأثير الأمطار على المناطق المذكورة أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

وأضافت الهيئة أن التوقعات لا تزال تشير إلى استمرار حالة التقلبات الجوية والأمطار نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع القادم، مشيرة إلى أنه سيتم التنويه عن ذلك في تقرير إلحاقي.

ودعت هيئة الأرصاد، الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.