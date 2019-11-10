شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: 9 وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء بمنطقة جازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، توفر 9 وظائف إدارية شاغرة للسعوديين من الرجال والنساء للعمل ضمن المرحلة الأولى من مشروع تقديم المساعدة الفنية لصغار المزارعين في منطقة جازان، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة.

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وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة سيكون شغلها بنظام التعاقد لمدة ثلاث سنوات، وعددها 9 وظائف، 4 منها على وظيفة أخصائي زراعي، واثنتان على وظيفة أخصائي اقتصاد أو تسويق زراعي، ووظيفة إداري مكتب، ومثلها لمساعد إداري مكتب، ووظيفة واحدة سائق مركبة.

ودعت الوزارة الراغبين من المواطنين والمواطنات ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات إلى التقدم على الوظائف المشار إليها، وذلك عبر الإيميل [email protected] بداية من اليوم الأحد 10 نوفمبر 2019، الموافق 13 ربيع الأول 1441، وحتى منتصف ليل الخميس 21 نوفمبر 2019 الموافق 24 ربيع الأول 1441.

يشار إلى أن مشروع تقديم المساعدة الفنية لصغار المزارعين في منطقة جازان يستهدف دعم سلاسل القيمة لمحصولي البن والمانجو بالمنطقة عبر إنشاء 60 مزرعة نموذجية للبن و10 مزارع نموذجية للمانجو، فيما يقدر عدد المستفيدين من المشروع بشكل مباشر وغير مباشر بـ30 ألف مستفيدٍ بالمنطقة.