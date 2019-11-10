شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني»: رياح سطحية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اليوم (الأحد) المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية، بناءً على تنبيه متقدم صادر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وتتأثر محافظات المويه وتربة ورنية بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية نتيجة أتربة مثارة، بينما يصاحب الرياح السطحية أمطار من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على العاصمة المقدسة ومحافظات الجموم وأضم والطائف وميسان والمراكز التابعة لها وقد تتأثر سواحل منطقة مكة المكرمة بالحالة الجوية التي تبدا من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 9:00 مساء.

وأهاب مدني منطقة مكة المكرمة بالجميع بالابتعاد عن مجاري السيول والتجمعات المائية والتيارات الكهربائية وأعمال الصيانة على الأسطح، والابتعاد عن المجسمات الجمالية واللوحات الإعلانية، ومتابعة ما ينشر من تعليمات على منصات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.