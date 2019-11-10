شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع الحقائب والأدوات المدرسية لـ2240 سورياً في الأردن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على الطلاب والطالبات السوريين في مخيم الأزرق واصلاً لمحطته الثالثة، حيث بلغ عدد الطلاب المستفيدين 2240 طالبا ضمن 6 مدارس.

وأوضح مدير المركز الإقليمي الدكتور بدر السمحان أن توزيع الحقائب المدرسية على الطلبة السوريين في الأردن يأتي في إطار الدعم التربوي المتواصل الذي يراعي فيه المركز أهمية توفير الأجواء التعليمية المناسبة للطلبة، مشيراً إلى أن التوزيعات تمت بكل يسر وسهولة وفقاً لما هو مخطط ومرسوم له، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأضاف السمحان أن المركز يعمل من خلال مشاريعه التعليمية والتدريبية على إيجاد البيئة التربوية والتعليمية الحاضنة للطلبة من أبناء الأشقاء السوريين، سعياً لتحقيق الطالب السوري الملتحق بالدراسة القدر الكبير من المعارف العلمية المختلفة ليصبح قادراً على بناء مستقبله وتطوير مجتمعه بشكل صحيح.