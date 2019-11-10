بعد أن عثرت عليه دورية أمنية يمشي بدون ملابس.. تفاصيل اختفاء مواطن في ظروف غامضة بمكة.. ووالدته تكشف...

اختفى مواطن في ظروف غامضة بعد خروجه منزله بشرائع مكة قبل أسبوع. فيما عثرت عليه دورية أمنية وسلمته إلى أحد مستشفيات العاصمة المقدسة إلا أنه أختفى مجددا قبل تسليمه إلى ذويه. وحملت والدته المستشفى المسؤولية.

وحسب “سبق ” قالت والدة فايز الكعبي إن ابنها البالغ 36 عامًا فُقد في صباح يوم الأربعاء الموافق 1441/3/2هـ، ولم يجدوه في المنزل، مشيرة إلى أنه يعاني انفصامًا عقليًّا.

وتابعت: “توصلنا إلى أن ابننا عثرت عليه دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، وكان بدون ملابس، ويمشي بأحد الشوارع، وسُلم لفرق الهلال الأحمر التابعة للمعيصم، التي أخذت العلامات الحيوية للمريض”.

وأرفت: لم يكن لديه أي إثبات، وبعد ذلك سُلم إلى أحد مستشفيات العاصمة المقدسة ويبدو أن المفقود خرج من المستشفى بعلم أو بدون علم المستشفى، ولا نعلم عنه شيئًا.

وأضافت: كان من المفروض أن يبقى في المستشفى، أو يحوَّل إلى مستشفى شهار في الطائف. وإنني أحمِّل المستشفى مسؤولية فقدان ابني أو تعرُّضه لأي مكروه”.