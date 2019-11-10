تعليم الشرقية يكشف حقيقة إغلاق مدارس أهلية بسبب مغادرة الطلاب المقيمين

أكدت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية أنه لم يتم إغلاق أي مدرسة أهلية بسبب خروج الطلاب المقيمين منها بشكل نهائي، نافيةً في السياق ذاته عزوف الطلاب عن المدارس العالمية.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص وفقاً لصحيفة “اليوم”، أن مغادرة الطلاب الأجانب أمر اعتيادي كل عام، ولم يظهر كمؤشر لدى جهة الإشراف.

بدوره، قدَّر رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية خالد الجويرة نسبة الطلاب المقيمين المغادرين بـ30%، مضيفاً أن المدارس الأهلية تأثرت بشكل كبير بخروجهم، وقد يصل الأمر إلى إغلاق بعضها، فضلاً عن تسببه في فقد 20% من المعلمين -السعوديين والمقيمين- وظائفهم.