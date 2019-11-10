هيئة الترفيه تعلن إحصائيات جديدة عن موسم الرياض

أعلنت هيئة الترفيه عن إحصائيات حديثة بشأن موسم الرياض، موضحة أن عدد السياح بلغ 100 ألف سائح، إضافةً إلى 5.6 مليون زائر حتى مساء الخميس الماضي.
وأظهر إحصاء رسـمي للشـبكة السعودية لـلمدفـوعـات “مـدى” انـتعاشـاً للعمليات المالية فـي مدينة الرياض بـأكـثر مـن ٣٣٣ ألـف عملية عـبر ٢٠١ ألف بـطاقـة بنكية خـلال مـوسـم الرياض فـي أكتوبر الـماضـي بـمبلغ تجاوز ١٥٦ مليون ريال نفذ ٥٪ من عملياتها زوار من خارج المملكة.
ووصف رئيس هيئة الترفيه تـركـي آل الشيخ الـموسـم بأنه الأقـوى، مشيراً إلى أن ٢٨٠شـركـة سعودية تشارك في تنفيذ فعاليات الموسم بـقوة 24 ألف وظيفة موسمية إضافة لأكـثر مـن 22 ألف وظيفة جزئية بمقابل مادي.
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