الكشف عن موعد استئناف رحلات قطار الحرمين بعد حريق المحطة الرئيسية في جدة

قالت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يتم الأربعاء القادم استئناف تشغيل رحلات الركاب لقطار الحرمين بين محطات مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمحطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وحسب «عكاظ» أوضحت المصادر أن القطار يستكمل حاليا المرحلة النهائية لتشغيله التجريبي من أجل السلامة العامة، بعدما تم تنفيذ الأعمال المدنية والبنية التحتية للمسار الجديد، في أعقاب حريق محطة القطار الرئيسية في السليمانية بجدة.

وأشارت إلى أنه سبق تشغيل القطار بصفة تجريبية على المسار الجديد الذي يبلغ طوله 1.5كم وعرضه به خطان جديدان لسير القطار. كما أن القطار بدأ فعليا رحلات تجريبية متجها من مكة المكرمة إلى محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وعلى متنه عدد من الفنيين.