إخلاء طالبات المتوسطة الأولى بالمجاردة بسبب ماس كهربائي

ذكر متحدث تعليم محايل علي الجغولي، أنه تم إخلاء المتوسطة الأولي بالمجاردة، وتعليق الدوام للثانوية الأولي "الفترة المسائية" بسبب ماس كهربائي، وأضاف الجغولي: أنه حفاظا على سلامة الطالبات تم فصل الكهرباء وإبلاغ أولياء الأمور وصرف الطالبات، واستدعاء فرق الصيانة والتي تقوم حاليا بأعمال الصيانة اللازمة.



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