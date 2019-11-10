السعودية اليوم / "إرادة الدمام" تشارك في المؤتمر الدولي السادس للاضطرابات النفسية والإدمان بجدة



‎الدمام 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس

شارك مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام في المؤتمر الدولي السادس لمجمع الأمل بمحافظة جدة الذي اختتم الأسبوع الماضي، تحت عنوان "جديد التدخلات العلاجية في الاضطرابات النفسية والادمان".

وقدم استشاري الصحة النفسية والمشرف العام على مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام الدكتور محمد بن علي الزهراني ورقة عمل بعنوان "إشكالية علاج الإدمان لدى النساء دراسة الخصائص الديموغرافيا والشخصية لدى المدمنات، كما قدم استشاري علم النفس الإكلينيكي بمجمع الدمام الدكتور محمود رشاد ورقة بعنوان "طيف اضطراب الشخصية الحدية"، إضافة إلى ورشة عمل عن التنمية الدافعية لدى مدمنين المخدرات يقدمها الدكتور محمد بن علي الزهراني والدكتور محمود رشاد.

يذكر أن مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام حريص على المشاركة في مثل هذه المؤتمرات الدولية التي تتعلق بالاضطرابات النفسية وأمراض الإدمان، كما يحرص دائما أن ينظم بين كل فترة وأخرى ملتقيات لعلم النفس الإكلينيكي على مستوى المملكة لقائد الاختصاصيين النفسيين.

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13:30ت م

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