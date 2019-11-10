السعودية اليوم / إزالة 80 ألف متر مربع من التعديات على أراضي حكومية بمنطقة عسير



ظهران الجنوب 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس

أزالت بلدية تثليث التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم، تعديات على أراضي حكومية بلغت أكثر من 80 ألف م2 .

جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية، بناء أحواش وخزانات وحرائز وعقوم ترابية على طريق هجرة رخيمان, وتمت إزالتها بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، فيما تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

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13:29ت م

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