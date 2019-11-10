السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يستقبل سفير جمهورية اندونيسيا لدى المملكة



بريدة 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، سفير جمهورية إندونيسيا الإسلامية لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والعمل المشترك والتعاون في مختلف المجالات بين المملكة العربية

من جهته عبّر السفير أغوس مفتوح أبي جبريل عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة القصيم، مشيداً بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات .

// انتهى //

13:28ت م

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بريدة 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، سفير جمهورية إندونيسيا الإسلامية لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأكد سموه خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والعمل المشترك والتعاون في مختلف المجالات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اندونيسيا الاسلامية، متمنياً سموه التوفيق للسفير والتقدم والازدهار لإندونيسيا حكومة وشعباً .من جهته عبّر السفير أغوس مفتوح أبي جبريل عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة القصيم، مشيداً بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات .// انتهى //13:28ت م0077

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