السعودية اليوم / تقني وصناعي ظهران الجنوب يعلن موعد بدء القبول للفصل التدريبي الثاني



ظهران الجنوب 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس

أعلنت إدارة القبول والتسجيل بالكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بظهران الجنوب عن بدء القبول للفصل التدريبي الثاني 1440 / 1441 هـ، عن طريق بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الرابط التالي: ‏https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

وأوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي مشرف فرع الكلية التقنية بظهران الجنوب المهندس معيض آل شايع أن القبول سيكون في تخصصات المعهد الصناعي الثانوي، منها قسم الحاسب الآلي: دورة إدخال البيانات ومعالجة النصوص، لحملة الشهادة المتوسطة فأعلى، حيث لا يشترط عمر محدد لدخول الدورة ويحصل الخريج علي شهادة إتمام برنامج تدريبي وستكون مدة التدريب فصلًا تدريبيًا كاملًا خلال فترة صباحية، ويحصل المتدرب على مكافأة تدريب 800 ريال وإمكانية الحصول على الدعم للمشاريع الخاصة من الجهات المانحة.

وأَضاف كما سيكون القبول متاحًا لدبلوم المعهد الصناعي الثانوي بقسم الكهرباء بتخصص الكهرباء الإنشائية بنظام المقررات، لحملة الشهادة المتوسطة فقط، حيث يحصل الخريج على دبلوم المعهد الصناعي الثانوي مع أفضلية للقبول وإكمال التدريب في الكليات التقنية، ويحصل المتدرب على مكافأة تدريب 800 ريال. ويعـد مؤهلًا للحصول على الفرص الوظيفية بالقطاعات الحكومية أو الخاصة، وكذلك إمكانية الحصول على الدعم للمشاريع من الجهات المانحة.

وبين أن تخصصات فرع الكلية التقنية المتاحة كالتالي، أولًا: قسم تقنية الحاسب الآلي بتخصص الدعم الفني، حيث يحصل الخريج على الشهادة الجامعية المتوسطة في تخصص الدعم الفني ويكون القبول لخريجي الثانوية العامة تخصص علمي أو شهادة المعهد الصناعي الثانوي، ثانيًا: قسم التقنية الإدارية بتخصص الإدارة المكتبية، الشهادة الجامعية المتوسطة في تخصص الإدارة المكتبية، وذلك لخريجي الثانوية العامة تخصص علمي - أدبي أو تحفيظ أو شهادة المعهد الصناعي الثانوي.

وأشار آل شايع إلى أن إكمال درجة البكالوريوس متاحة الآن لخريجي الكلية التقنية في الكليات التقنية التي تقدم برنامج البكالوريوس وكذلك بعض الجامعات، كما يتمكن خريج الكلية التقنية من الدخول للبرنامج المجاني المكثف للغة الإنجليزية المقدم في عددٍ من الكليات التقنية.

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13:24ت م

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