السعودية اليوم / "البيئة" تعلن عن توفر وظائف إدارية للرجال والنساء بمنطقة جازان



الرياض 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر 9 وظائف إدارية شاغرة للسعوديين من الرجال والنساء للعمل ضمن المرحلة الأولى من مشروع تقديم المساعدة الفنية لصغار المزارعين في منطقة جازان، والتي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" التابع للأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة سيكون شغلها بنظام التعاقد لمدة ثلاث سنوات، وعددها 9 وظائف، 4 منها على وظيفة أخصائي زراعي، واثنان على وظيفة أخصائي اقتصاد أو تسويق زراعي، ووظيفة إداري مكتب، ومثلها لمساعد إداري مكتب، ووظيفة واحدة سائق مركبة.

ودعت الوزارة الراغبين من المواطنين والمواطنات ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات إلى التقدم على الوظائف المشار إليها، وذلك عبر الإيميل

الموافق 24 ربيع الأول 1441هـ.

يشار إلى أن مشروع تقديم المساعدة الفنية لصغار المزارعين في منطقة جازان يستهدف دعم سلاسل القيمة لمحصولي البن والمانجو بالمنطقة عبر إنشاء 60 مزرعة نموذجية للبن و10 مزارع نموذجية للمانجو ، فيما يقدر عدد المستفيدين من المشروع بشكل مباشر وغير مباشر بـ "30 "ألف مستفيدٍ بالمنطقة.

// انتهى //

13:09ت م

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الرياض 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر 9 وظائف إدارية شاغرة للسعوديين من الرجال والنساء للعمل ضمن المرحلة الأولى من مشروع تقديم المساعدة الفنية لصغار المزارعين في منطقة جازان، والتي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" التابع للأمم المتحدة.وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة سيكون شغلها بنظام التعاقد لمدة ثلاث سنوات، وعددها 9 وظائف، 4 منها على وظيفة أخصائي زراعي، واثنان على وظيفة أخصائي اقتصاد أو تسويق زراعي، ووظيفة إداري مكتب، ومثلها لمساعد إداري مكتب، ووظيفة واحدة سائق مركبة.ودعت الوزارة الراغبين من المواطنين والمواطنات ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات إلى التقدم على الوظائف المشار إليها، وذلك عبر الإيميل [email protected] بداية من اليوم الأحد 10 نوفمبر 2019 م، الموافق 13 ربيع الأول 1441 هـ، وحتى منتصف ليل الخميس 21 نوفمبر 2019مالموافق 24 ربيع الأول 1441هـ.يشار إلى أن مشروع تقديم المساعدة الفنية لصغار المزارعين في منطقة جازان يستهدف دعم سلاسل القيمة لمحصولي البن والمانجو بالمنطقة عبر إنشاء 60 مزرعة نموذجية للبن و10 مزارع نموذجية للمانجو ، فيما يقدر عدد المستفيدين من المشروع بشكل مباشر وغير مباشر بـ "30 "ألف مستفيدٍ بالمنطقة.// انتهى //13:09ت م0071

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.