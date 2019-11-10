

أبها 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس

انطلقت اليوم في مقر الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير "منافسات التميز الكشفي لمرحلة الفتيان"، بمشاركة 120 كشافاً وقائداً من مختلف المناطق والمحافظات، وذلك ضمن البرامج التي تنفذها وزارة التعليم بهدف تعزيز الولاء للقيادة والانتماء للوطن وتنمية مهارات الطلاب الكشافين في عددٍ من المهارات وبث روح التنافس الشريف بينهم.

وبدأت المنافسات بعرض كشفي ومسيرة للمشاركين على ملاعب بيت الطالب بحضور مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد بن أحمد الجوني، ومشرف عموم النشاط الكشفي بالوزارة نوح الغانمي، تلا ذلك تدشين المعرض المصاحب في متوسطة وثانوية العرين بأبها واستعراض أعمال الإدارات التعليمية المشاركة.

وتستمر المنافسات على مدى اليومين القادمين وتتخللها رحلات وبرامج تطوعية ومسابقات كشفية، وتختتم يوم الثلاثاء المقبل بحفل ختامي وتكريم الإدارات الفائزة والجهات الداعمة والمشاركة.

// انتهى //

12:58ت م

0069





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انطلاق المنافسات الكشفية بتعليم عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.