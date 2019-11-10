السعودية اليوم / وزير الخارجية الروسي يهنئ منظمة التعاون الإسلامي بمرور 50 عاماً على تأسيسها



جدة 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس

تلقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، رسالة من معالي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، هنأ فيها المنظمة بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

وأشاد الوزير الروسي بالعلاقات البناءة والمثمرة بين المنظمة وروسيا الاتحادية، مؤكداً رغبته مواصلة الشراكة الثنائية بين الجانبين، التي تصب في خدمة الأمن والسلم الدوليين.

من جانبه، شكر الدكتور العثيمين، وزير الخارجية الروسي على تهنئته، مؤكداً حرص المنظمة على المضي في تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون مع شركائها، ومشيداً بالعلاقة القوية التي تجمع المنظمة مع روسيا الاتحادية كعضو مراقب في المنظمة.

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12:40ت م

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