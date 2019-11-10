اخبار السعوديه

العاهل السعودي يتسلم رسالة من أمير الكويت

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

وكالة الأنباء

الأحد 2019/11/10 02:22 م بتوقيت أبوظبي

العاهل السعودي يتسلم الرسالة من وزير الخارجية الكويتي

تسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأحد، رسالة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت. 

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، خلال استقبال العاهل السعودي له.

pic11.jpg

ونقل الشيخ صباح خالد الصباح تحيات وتقدير أمير الكويت لخادم الحرمين الشريفين، فيما حمله الأخير تحياته وتقديره له.

Advertisements

حضر الاستقبال من الجانب السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

pic11.jpg

في حين حضر من الجانب الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير الكويت لدى المملكة.

pic11.jpg

وكان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد وصل إلى الرياض اليوم، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية وعدد من المسؤولين السعوديين.

pic11.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العاهل السعودي يتسلم رسالة من أمير الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا