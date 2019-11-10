العاهل السعودي يتسلم رسالة من أمير الكويت

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وكالة الأنباء السعوديةالأحد 2019/11/10 02:22 م بتوقيت أبوظبي
العاهل السعودي يتسلم الرسالة من وزير الخارجية الكويتي
تسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأحد، رسالة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.
وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، خلال استقبال العاهل السعودي له.
ونقل الشيخ صباح خالد الصباح تحيات وتقدير أمير الكويت لخادم الحرمين الشريفين، فيما حمله الأخير تحياته وتقديره له.
حضر الاستقبال من الجانب السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
في حين حضر من الجانب الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير الكويت لدى المملكة.
وكان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد وصل إلى الرياض اليوم، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية وعدد من المسؤولين السعوديين.
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