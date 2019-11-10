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5 خطوات للاكتتاب في أسهم أرامكو
لأول مرة في تاريخ الشركة
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر حساب التواصل الحكومي، خطوات للاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم شركة أرامكو، وذلك من خلال الرابط الخاص بالاكتتاب (هنا الرابط).
وكانت شركة أرامكو، قد أعلنت، مساء أمس السبت، عن نشرة الإصدار لطرح أسمهما للتداول للمرة الأولى في تاريخها بالسوق المالية السعودية “تداول”.
وبحسب نشرة الإصدار، ستبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة – الشركات والمؤسسات – في17 نوفمبر الجاري، وتنتهي في 4 ديسمبر المقبل، بينما تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة – الأفراد 17 نوفمبر، وتنتهي في 28 نوفمبر.
وذكرت أرامكو أنها تستهدف بيع 0.5% من أسهمها لمستثمرين أفراد في الطرح العام الأولي كحد أعلى.
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