شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من أمير الكويت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من أخيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين له اليوم (الأحد).

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ونقل الشيخ صباح خالد الصباح لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمّله خادم الحرمين الشريفين تحياته وتقديره لأمير الكويت.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الكويتي، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.