شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 13 شخصاً بانهيار واجهة مبنى سكني في الدمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أسفر انهيار جزئي لواجهة مبنى سكني في الدمام، اليوم (الأحد) إلى إصابة 13 شخصا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأعلن الدفاع المدني عبر حسابه في «تويتر» أن فرق الإنقاذ باشرت حادث انهيار جزئي لواجهة مبنى سكني في حي الفاخرية، نتج عنه إصابة 13 شخصا، تم نقلهم جميعاً للمستشفى من قبل الهلال الأحمر والمواطنين.