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إصابة 13 شخصاً بانهيار واجهة مبنى سكني في الدمام

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أسفر انهيار جزئي لواجهة مبنى سكني في الدمام، اليوم (الأحد) إلى إصابة 13 شخصا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأعلن الدفاع المدني عبر حسابه في «تويتر» أن فرق الإنقاذ باشرت حادث انهيار جزئي لواجهة مبنى سكني في حي الفاخرية، نتج عنه إصابة 13 شخصا، تم نقلهم جميعاً للمستشفى من قبل الهلال الأحمر والمواطنين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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