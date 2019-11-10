شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غداً (الاثنين)، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019 بفروعها الثلاثة «شركاء التنمية» و«التميز للمنظمات غير الربحية» و«الاستدامة»، وذلك بمدينة الرياض.

ورفع مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة جائزة الملك خالد، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة لحفل تسليم الجائزة وتكريم الفائزين.

وقال: إن الرعاية الملكية تأتي في إطار دعم القيادة المستمر للمنشآت والمؤسسات الوطنية غير الربحية في مناطق المملكة كافة وتمكينها من تحقيق سمة الاستدامة لمشاريعها الحالية والمستقبلية، على نحو يجعلها قادرة على مواجهة التحديات المتنوعة والاستمرار في صناعة المنجزات والمبادرات النوعية والتنموية في المجتمع.

وأوضح أن الجائزة تحمل اسم رمز كبير في تاريخ المملكة وتسعى إلى مواصلة نهجه الخير في بناء قاعدة اقتصادية واجتماعية قوية أساسها الإنسان السعودي يسعى للازدهار والرقي بمجتمع تتكافأ فيه الفرص، كما أنها باتت أداة لزيادة الأثر الإيجابي لشرائحها المستهدفة للوصول لتحقيق رؤية المملكة 2030، ومصدراً لإلهام المميزين في تنمية المجتمع وابتكار الحلول الخلاقة وتبني الممارسات الفعالة في المسؤولية الاجتماعية.

Advertisements

وأكد أن التكريم من خادم الحرمين الشريفين هو تشجيع على مواصلة الجهود الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المثمرة في المملكة، وتحفيز للجميع على وضع بصمة في مسيرة البناء والتنمية.

يذكر أن جائزة الملك خالد تمنح سنوياً لزيادة التنافس على تقديم أفضل المبادرات والمشاريع التنموية التي تسجل أثر الأفراد والمنظمات غير الربحية ومنشآت القطاع الخاص في تنمية المجتمع.

ويتم تسليم الجائزة هذا العام لتسعة فائزين، ففي «شركاء التنمية» حصدت مبادرة «وتين» المركز الأول، فيما حلت مبادرة «إحياء» ثانياً، وجاءت مبادرة «دراجتي السعودية» في المركز الثالث.

أما «التميز للمنظمات غير الربحية»، فقد حقق المركز الأول فيه «جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة - أسرتي»، وجاءت «الجمعية الأولى» في المركز الثاني، فيما حلت «جمعية زهرة لسرطان الثدي» في المركز الثالث.

وفي «الاستدامة» نالت «شركة أرامكو - مصفاة ينبع» المركز الأول، فيما حلت «شركة تاتا للخدمات الاستشارية» بالمركز الثاني و«شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات»سبكيم".