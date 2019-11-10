شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية بولندا أندجي دودا بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده. Advertisements وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لدودا، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس جمهورية بولندا أندجي دودا بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدودا، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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