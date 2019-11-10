شكرا لقرائتكم خبر عن «كلية الاتصالات»: بدء القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة)

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة، فتح باب القبول والتسجيل للدبلوم الصباحي والمسائي، اعتباراً من اليوم (الأحد) وحتى 1441/3/23 للفصل الثاني من العام التدريبي الحالي 1441/1440.

وأوضح عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة المهندس فهد بن عبود العامودي، أنه سيتم قبول المواطنين في الفترة الصباحية، والمقيمين والموظفين في الفترة المسائية، الحاصلين على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية والثانوية الصناعية في قسم كلٍ من تقنية الحاسب، وتقنية الاتصالات، وتقنية الإلكترونيات، وأن لا يكون قد تم قبول المتقدم في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية، وأن يكون حاصلاً على تقدير جيد فأعلى.

وأكد أهمية الالتزام بصحة المعلومات في استمارة التقديم، لتلقي ترشيح القبول عبر الرسائل النصية التي تصل من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل على جوال المتقدمين، مشيراً إلى أن القبول سيكون موحداً لجميع المتقدمين على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال بوابة القبول على الرابط: ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pag