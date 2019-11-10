شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل: 819 زيجة مقابل 315 طلاقاً يومياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة) أوضحت وزارة العدل أن عدد عقود النكاح خلال صفر 1441هـ بلغ أكثر من 11 ألف عقد، بزيادة قدرها 7% من عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي. ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديين نسبة 89% من إجمالي عقود النكاح في المملكة. ويراوح عدد عقود النكاح الصادرة يومياً بين 345 و819 عقداً. وأوضحت وزارة العدل، في تقرير، أن عدد صكوك الطلاق بلغ 5192 صكاً، 48% منها في منطقتي الرياض ومكة المكرمة. ويراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يومياً في جميع مناطق المملكة بين 195 و315 صكاً. وراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة الـ12 شهراً السابقة بين 2430 كحد أدنى، و5110 كحد أعلى. وأكدت الوزارة أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال هذا الشهر، لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي، وإنما تاريخ إثباته، أو تصديقه في المحكمة الذي ربما حدث في فترة سابقة.

أوضحت وزارة العدل أن عدد عقود النكاح خلال صفر 1441هـ بلغ أكثر من 11 ألف عقد، بزيادة قدرها 7% من عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي. ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديين نسبة 89% من إجمالي عقود النكاح في المملكة. ويراوح عدد عقود النكاح الصادرة يومياً بين 345 و819 عقداً. وأوضحت وزارة العدل، في تقرير، أن عدد صكوك الطلاق بلغ 5192 صكاً، 48% منها في منطقتي الرياض ومكة المكرمة. ويراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يومياً في جميع مناطق المملكة بين 195 و315 صكاً. وراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة الـ12 شهراً السابقة بين 2430 كحد أدنى، و5110 كحد أعلى. وأكدت الوزارة أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال هذا الشهر، لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي، وإنما تاريخ إثباته، أو تصديقه في المحكمة الذي ربما حدث في فترة سابقة.

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