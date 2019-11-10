السعودية | الملك سلمان يتسلم رسالة من أمير الكويت

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتسلم رسالة من أمير الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، رسالة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، خلال استقبال الملك اليوم.

هذا ووصل الشيخ صباح خالد الصباح إلى الرياض اليوم، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام القين، وسفير الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.